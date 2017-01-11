THY'den sefer iptali
Olumsuz hava şartları THY, İDO ve BUDO seferlerini vurdu. THY, bugün, iç ve dış hatta 113 tarifeli seferini iptal ettiğini açıklarken, işte iptal edilen İDO VE BUDO seferlerine ait bilgiler...
- AA
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle planlanan 113 tarifeli sefer yapılamayacak.
Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İDO'nun iptal seferleri şöyle:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal seferleri:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi, 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi, 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
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