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THY-Garanti Miles&Smiles süresini uzattı

Garanti Bankası, THY Frequent Flyer Programı üyelerine yönelik olarak Miles&Smiles kredi kartı verilmesi amaçlı THY ve banka arasındaki iş birliğinin süresinin uzatıldığını açıkladı.

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Garanti Bankası, THY Frequent Flyer Programı üyelerine yönelik olarak Miles&Smiles kredi kartı verilmesi amaçlı Türk Hava Yolları ve banka arasındaki iş birliğinin 1 Nisan 2017-31 Mart 2018 döneminde de sürdürülebilmesi amacıyla yeni bir iş birliği sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Garanti Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "THY Özel Yolcu Programı THY Frequent Flyer Programı kapsamında bankamız tarafından uzun yıllardan bu yana yürütülmekte olan ve 1 Nisan 2017'de sona erecek olan THY FFP üyelerine yönelik olarak Miles&Smiles kredi kartı verilmesi amaçlı THY ve bankamız arasındaki iş birliğinin 1 Nisan 2017-31 Mart 2018 arasında da sürdürülebilmesi amacıyla yeni bir iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.

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