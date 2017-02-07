THY-Nambiya Havayoları ile kod anlaşması imzaladı

Namibya’nın bayrak taşıyıcı havayolu Air Namibia (SW) ve Türk Hava Yolları (TK), Namibya ve Türkiye arasındaki güzergâhlarda, iki havayolunun yolcularına daha fazla seyahat imkânı sağlayacağı kod paylaşımı anlaşmasına imza attı.

1 Mart 2017 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girecek anlaşmanın imzaları dün akşam, Türk Hava Yolları’nın İstanbul’daki Genel Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve taraflardan üst düzey yetkililerin de katıldığı törende, Namibya Ulaştırma Bakan Yardımcısı James Sankwasa ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Bilal Ekşi tarafından atıldı.

Türk Hava Yolları ve Air Namibia arasındaki ticari işbirliğinin genişletilmesi hedeflenen kod paylaşımı anlaşması çerçevesinde, her iki havayolunun yolcularına Namibya ve Türkiye arasında daha fazla seyahat seçeneği sunması amaçlanıyor.

Anlaşmaya göre iki havayolu şirketi arasında, Air Namibia’nın uçuş gerçekleştirdiği Windhoek – Johannesburg v.v. (karşılıklı olarak) ve Windhoek - Frankfurt v.v. hatları ile Türk Hava Yolları’nın uçuş sağladığı İstanbul - Johannesburg v.v. ve İstanbul – Frankfurt v.v. parkurlarında kod paylaşımı yapılabilecek. İlerleyen süreçte, Air Namibia’nın Windhoek – İstanbul v.v. uçuşlarına başlaması hâlinde, ilgili parkur ve İstanbul ötesinde gerçekleştirilen seferlerde de kod paylaşımı yapılarak, anlaşmanın genişletilmesi planlanıyor.

İşbirliğiyle ilgili görüş bildiren Namibya Ulaştırma Bakan Yardımcısı James Sankwasa, Türk Hava Yolları gibi hızla büyüyen ve yaygın uçuş ağına sahip bir havayolu şirketiyle kurdukları ticari ortaklıktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Sankwasa ayrıca, Türk Hava Yolları ile kod paylaşım anlaşması akdetmiş olmanın kendileri için önemli bir tecrübe olacağının altını çizdi.

Söz konusu anlaşmanın iki havayolu için de verimli olacağından ve yakın gelecekte de genişletileceğinden emin olduğunu belirten Sankwasa; “Air Namibia’nın küçük bir havayolu şirketi olması sebebiyle, rekabet gücü yüksek olan havacılık sektöründe, gücünü artırmak için Türk Hava Yolları gibi alanında etkin bir havayoluyla stratejik ortaklık kurması önemli bir adımdı. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu anlaşma, Türk Hava Yolları ve Air Namibia arasındaki birçok işbirliğinden sadece birini teşkil edecektir." dedi.

İmzalanan anlaşma sayesinde iki ülke bayrak taşıyıcısının, yolcularına esnek seyahat olanaklarından yararlanma imkânını sunduklarını belirten Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili, Bilâl Ekşi; “Air Namibia büyümesini başarıyla sürdüren bir havayolu ve inanıyorum ki bu işbirliğimiz sayesinde, iş ve gezi amaçlı seyahatlerin teşvik edilmesiyle birlikte taraflar, hem ticari anlamda, hem de kültürel anlamda oldukça önemli kazanımlar elde edecektir.” dedi.