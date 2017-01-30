Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

THY'nin 296. uçuş noktası; Konakri

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi, Türk Hava Yolları, sefer düzenlediği 120. ülkeyi de bugün itibariyle uçuş ağına dâhil etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bayrak taşıyıcı havayolunun 120 ülkedeki 296. uçuş noktası; Konakri (Gine).

Büyüme stratejisinin başlıca etkenleri arasında faaliyete geçirdiği önemli yatırımlar ve marka gücü bulunan, “Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi”* Türk Hava Yolları, Afrika kıtasındaki büyümesini sürdürüyor.

Küresel taşıyıcı, Konakri’ye başlattığı yeni seferlerle birlikte bugün Afrika’da toplamda 32 ülkede 51 destinasyona uçuş düzenliyor.

Konakri hattının açılışıyla ilgili görüş bildiren Türk Hava Yolları (Pazarlama ve Satış) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur; "Konakri’yi uçuş ağımıza dâhil etmekle birlikte, Gine halkı ve ekonomisine olan inancımızı vurgulamaktayız. Bu açılış ile aynı zamanda, dünya genelindeki diğer havayolu şirketlerinden çok daha fazla ülkeye uçuş yapma özelliğimizin de bir kez daha altını çizmiş bulunuyoruz." dedi.

Gine Cumhuriyeti’nin başkenti ve kıta Afrika’sının önemli liman şehirlerinden biri olan Konakri’ye, bugün itibariyle haftada 2 gün karşılıklı olarak icra edilecek uçuşlarda tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 699 Amerikan Doları’ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebilir.

Ayrıca Miles&Smiles üyeleri, Konakri hattında ilk 6 ay süresince geçerli olmak üzere %25 ekstra statü mili kazanabilirler.**


Konakri’ye ait tarifeli uçuş saatleri;

Uçuş No.    Günler                        Kalkış                Varış    

TK 537    Pazartesi,  Perşembe    IST    18:00      OUA    22:00
TK 537    Pazartesi,  Perşembe    OUA    22:55    CKY    01:05 + 1
TK 538    Salı, Cuma                    CKY    02:00     OUA    04:10
TK 538    Salı, Cuma                    OUA    05:05     IST     14:10

Tüm saatler lokaldir.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanada'da camiye silahlı saldırı

Kanada'da camiye silahlı saldırı

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA