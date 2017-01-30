THY'nin 296. uçuş noktası; Konakri

Bayrak taşıyıcı havayolunun 120 ülkedeki 296. uçuş noktası; Konakri (Gine).

Büyüme stratejisinin başlıca etkenleri arasında faaliyete geçirdiği önemli yatırımlar ve marka gücü bulunan, “Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi”* Türk Hava Yolları, Afrika kıtasındaki büyümesini sürdürüyor.

Küresel taşıyıcı, Konakri’ye başlattığı yeni seferlerle birlikte bugün Afrika’da toplamda 32 ülkede 51 destinasyona uçuş düzenliyor.

Konakri hattının açılışıyla ilgili görüş bildiren Türk Hava Yolları (Pazarlama ve Satış) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur; "Konakri’yi uçuş ağımıza dâhil etmekle birlikte, Gine halkı ve ekonomisine olan inancımızı vurgulamaktayız. Bu açılış ile aynı zamanda, dünya genelindeki diğer havayolu şirketlerinden çok daha fazla ülkeye uçuş yapma özelliğimizin de bir kez daha altını çizmiş bulunuyoruz." dedi.

Gine Cumhuriyeti’nin başkenti ve kıta Afrika’sının önemli liman şehirlerinden biri olan Konakri’ye, bugün itibariyle haftada 2 gün karşılıklı olarak icra edilecek uçuşlarda tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 699 Amerikan Doları’ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebilir.

Ayrıca Miles&Smiles üyeleri, Konakri hattında ilk 6 ay süresince geçerli olmak üzere %25 ekstra statü mili kazanabilirler.**



Konakri’ye ait tarifeli uçuş saatleri;

Uçuş No. Günler Kalkış Varış



TK 537 Pazartesi, Perşembe IST 18:00 OUA 22:00

TK 537 Pazartesi, Perşembe OUA 22:55 CKY 01:05 + 1

TK 538 Salı, Cuma CKY 02:00 OUA 04:10

TK 538 Salı, Cuma OUA 05:05 IST 14:10

Tüm saatler lokaldir.