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THY'nin A-321'ine yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları’nın Dalaman-İstanbul uçuşunu yapan TK-2553 sefer sayılı A-321 tipi uçağı Atatürk Havalimanı’na iniş anında yıldırım çarpmıştı.

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Yolcularını bıraktıktan sonra THY Teknik hangarına çekilen uçakta yapılan inceleme sonucunda yapısal hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yıldırım çarpmasında oluşan yapısal hasarın giderilmesi için onarıma başlanıldığı öğrenildi.

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