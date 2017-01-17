THY'nin A-321'ine yıldırım isabet etti
Türk Hava Yolları’nın Dalaman-İstanbul uçuşunu yapan TK-2553 sefer sayılı A-321 tipi uçağı Atatürk Havalimanı’na iniş anında yıldırım çarpmıştı.
Yolcularını bıraktıktan sonra THY Teknik hangarına çekilen uçakta yapılan inceleme sonucunda yapısal hasar meydana geldiği öğrenildi.
Yıldırım çarpmasında oluşan yapısal hasarın giderilmesi için onarıma başlanıldığı öğrenildi.
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