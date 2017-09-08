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THY'nin Miami seferi 5 saat erkene alındı

Türk Hava Yolları (THY), bugün ABD'nin Miami kentine yapılacak tarifeli seferlerin Irma kasırgası nedeniyle planlanandan 5 saat önce yapılacağını bildirdi.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Atlantik okyanusunda etkili olan kasırganın beklenenden daha hızlı hareket etmesi nedeni
ile Miami meydanına daha erken ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.
 
Açıklamada, bugün yapılacak İstanbul-Miami ile Miami-İstanbul tarifeli seferlerinin planlanandan 5 saat önce icra edileceği aktarılarak, "Yeni planlamaya göre '08SEP/TK77 IST/MIA' seferi 08.30, 'LOKAL/TK78 MIA/IST' seferi '08SEP/16.00 LOKAL' olmuştur." denildi.
 
Yolculardan, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi. 

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