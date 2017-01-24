Trabzonspor'da uçak sorunu

Buna göre Bordo Mavili takımın Teknik Direktörü Ersun Yanal, İstanbul'a takımın özel uçakla gitmesini istedi.



Ancak yönetim ekonomik durumu gerekçe göstererek, tarifeli uçakla aktarmasız gidilebilecek bir kente özel uçakla gitmenin gereksizliğini öne sürerek bu talebe karşı çıktı.



Yanal ise tavrında ısrarcı oldu. Doğan gerginlik üzerine Başkan Muharrem Usta devreye girmek zorunda kaldı ve Yanal'ı ikna ederek kafilenin tarifeli uçakla İstanbul'a gitmesi talimatını verdi.



Yanal, Usta'nın görüşü üzerine geri adım attı ve seyahate onay verdi.



Bu arada yaşanan tartışmalar sırasında yönetim kanadının henüz Bursa deplasman masraflarının ve personel maaşlarının ödenmediğini de Yanal'a hatırlatmak zorunda kaldı.