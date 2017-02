Trump, Air Foce One'da havluları beğenmedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın sıra dışı davranışları devam ediyor. Trump kafayı şimdi de başkanlık uçağı Air Force One’daki el havlularına taktı.



The Huffington Post internet sitesinin bir Beyaz Saray danışmanına dayandırdığı haberine göre, Trump, yeterince yumuşak olmadıkları için Air Force One uçağındaki el havluları hakkında şikayette bulundu.



Trump geçen hafta da Beyaz Saray telefonlarına olan hayranlığını itiraf etmişti. New York Times gazetesine demeç veren Trump, “Bunlar hayatımda kullandığım en iyi telefonlar” demişti.