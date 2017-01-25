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Trump göçmenler için o kararı imzalıyor

Ayrıca Suriye, Irak, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den gelen vize başvurularının 'daha sıkı güvenlik prosedürleri tanımlanıncaya kadar' geçici süreyle askıya alınacağı belirtildi.

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Amerikan medyasında yer alan ve Trump'ın yakın ekibindeki bazı isimlere dayandırılan haberlere göre, 20 Ocak Cuma günü başkanlık koltuğuna oturan Trump, bugün göçmenlere vize kısıtlaması ve Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnamelere imza atacak.

Seçim kampanyası döneminde "Müslümanların ABD'ye alınmaması" önerisini yapan ve sonraki açıklamalarında bununla "daha sıkı güvenli prosedürlerini kastettiğini" söyleyen Trump'ın, imzalayacağı kararnameyle birçok ülkeden gelen göçmenlerin birkaç aylığına ülkeye girişini yasaklayacağı öne sürüldü.

Bazı medya kuruluşlarında "4 ay" olarak belirtilen sürenin ne kadar olacağının, söz konusu kararnamenin açıklanmasıyla netleşmesi bekleniyor.

Benzer bir kararname ile Trump'ın Suriye, Irak, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den gelen vize başvurularının "daha sıkı güvenlik prosedürleri tanımlanıncaya kadar" geçici süreyle askıya alacağı iddiası da ortaya atıldı.

Amerikan medyasındaki bazı haberlerde bu sürenin 30 gün olacağı ileri sürüldü.

Seçim kampanyası döneminde Trump, "teröristlerin olduğu bazı Müslüman ülkelerden gelen kişilerle ilgili daha sıkı güvenlik denetimi yapılması gerektiğini" dile getirmiş, bu kişilerin ülkeye girişinin engellenmesi için gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar söz konusu ülkelere vize kısıtlaması getirilebileceğini ifade etmişti.

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