Trump, JFK'de protesto edildi

New York'ta Demokrat Partili Kongre Üyeleri ve aktivist grupların öncülüğünde, 300 kadar eylemci, JFK Havalimanı'nın 4 Numaralı Terminal'inde gözaltına alınan 12 Iraklı'nın serbest bırakılması için bir araya geldi.



Protestoda, "korkuya hayır, düşmanlığa hayır, mülteciler buraya hoşgeldiniz", "Yasağa hayır, duvara hayır, mülteciler hoşgeldiniz" diye bağıran eylemcilerin taşıdıkların pankartların birinde, "ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi ve eşi First Lady Melania Trump'ın da sınır dışı edilmesi" isteğine yer verildi.



Donald Trump bunu anlamıyor



Protestoya katılan New York Demokrat Parti Kongre Üyesi Nydia Velazquez ve Jerrold Nadler birlikte Trump'ın kararına karşı açıklamalarda bulundu. Kongre üyesi Velazquez konuşmasında, "Amerikan halkı için üzücü bir gün, bu bizim kim olduğumuzu göstermiyor, Amerikan değerlerine karşıdır" dedi.



Açıklamasında bunun yaşam ve ölüm meselesi olduğunu belirten Velazquez, "Bu tür eylemler ulusal güvenliğimizi baltalamaktadır ve bizim başkan Donald Trump bunu anlamıyor." diye konuştu.



Gösteriye New York Taksi Çalışanları Birliği üyeleri de protestoya destek verdi.



Öte yandan, JFK'de gözaltına alınan 12 kişiden biri olan Hameed Khaldi Darweesh adlı Iraklı serbest bırakıldı. İstanbul'dan JFK'ye uçtuğu belirtilen Darweesh'in ABD Silahlı Kuvvetleri için 10 yıl tercümanlık yaptığı belirtildi



50 kişi gözaltında



Trump'ın göreve gelişinin ilk haftasında, Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali and Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasının ardından, New York dışındaki havaalanlarında da onlarca kişi gözaltına alındı. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi İcra Direktörü Alia Salem ABD'nin Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda 50 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.



Bu arada Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda, ABD Gümrük ve Muhafaza memurları tarafından gözaltına alınan ve daha sonra geri gönderildikleri belirtilen 2 Suriyeli aile için akşam saatlerinde mumlu anma gösterisi yapıldı.



Suriyeli aile Katar'ın başkenti Doha'dan ABD'ye uçmuştu.