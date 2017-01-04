Trump, 'K.Kore füzelerine izin yok'





Trump, Kuzey Kore'nin füzelerinin 'ABD'ye ulaşmasına izin vermeyeceğini' söyledi.



Trump, Twitter'daki ilk mesajında "Kuzey Kore, ABD'nin bazı bölgelerine ulaşma kapasitesine sahip nükleer silah geliştirmenin son safhalarında olduğunu açıkladı. Bu gerçekleşmeyecek" diye yazdı.



Trump'ın kısa mesajında tam olarak Kuzey Kore'nin iddialarını mı yalanladığı, yoksa Pyongyang yönetiminin nükleer programını engellemek için adım atacağını mı ima ettiği anlaşılmadı.



Trump 2. mesajında da Kuzey Kore'nin müttefiki Çin'e bu konuda ABD'ye yardım etmediği için sitem etti. 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı olarak göreve başlayacak olan Trump, "Çin, ABD ile tamamen tek taraflı ticaretinden inanılmaz miktarda para ve zenginlik elde ediyor ama Kuzey Kore konusunda yardım edemiyor. Güzel!" ifadelerini kullandı.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un pazar günkü yeni yıl konuşmasında "En yeni teknolojiye sahip silahlar üzerindeki araştırma ve geliştirme çalışmaları ilerlemektedir ve ICBM (kıtalararası balistik füze) fırlatma hazırlıkları son aşamasındadır" demişti.



Pyongyang yönetimi 5 Eylül'de Japon Denizi'ne doğru 3 balistik füze fırlatmış, birkaç gün sonra da başarılı bir nükleer savaş başlığı denemesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bu gelişmenin ardından Kuzey Kore'ye, nükleer deneme ve füze programı nedeniyle yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un pazar günkü yeni yıl konuşmasında "En yeni teknolojiye sahip silahlar üzerindeki araştırma ve geliştirme çalışmaları ilerlemektedir ve ICBM (kıtalararası balistik füze) fırlatma hazırlıkları son aşamasındadır" demişti.



Pyongyang yönetimi 5 Eylül'de Japon Denizi'ne doğru 3 balistik füze fırlatmış, birkaç gün sonra da başarılı bir nükleer savaş başlığı denemesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bu gelişmenin ardından Kuzey Kore'ye, nükleer deneme ve füze programı nedeniyle yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

