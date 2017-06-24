Trump'dan yeni vize kararnamesi

Kararname, Obama döneminde düzenlenen konsoloslukların vize işlem sürelerini uzatacak.

Beyaz Saray ya da Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama olmadan sessizce yayımlanan kararname, öğrenci ve turist vizeleri dahil göçmen olmayan vize işlemlerini hızlandıran düzenlemeyi ortadan kaldırıyor.



Barack Obama’nın düzenlemesi, Dışişleri Bakanlığı’ndan, vize başvurularının mülakatlarının yüzde 80’inin üç hafta içinde yapılmasını istiyordu.



Trump yönetiminin göç politikalarını başkanlık kararnameleriyle yönlendirmeye çalışması, bazı yetkililerce ‘aşırı boyutta geçmiş araştırması’ olarak niteleniyor.



Trump yönetimi yakın zaman önce, vize başvuru değerlendirmelerine son beş yıldaki sosyal medya kullanımının incelenmesini ve son 15 yıllık biyografik bilgi taramasını da eklemişti.



Bu da konsolosluk yetkililerinin, başvuru sahibine Facebook profilini ya da son 15 yılda seyahat ettiği yerleri sorma hakkı veriyor.



Trump Mart ayında açıkladığı kararnameyle İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına Amerika'ya geçici giriş yasağı getirmek istemişti.



Kararnamenin, Müslümanlara yönelik ayrımcılık içerdiği iddia edilmiş ve bazı bölümleri mahkemeler tarafından askıya alınmıştı.



Anayasa Mahkemesi’nin davayı görüşüp görüşmeyeceği ise henüz belli olmadı.