Trump'ın imzası Rus vatandaşlarınıda etkiledi

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya vatandaşları için vize verme prosedürlerinin değiştirildiğini duyurdu.



Büyükelçilik yetkililerinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre, Rusya vatandaşlarının, önceki vizelerinin bitiş tarihi üzerinden 12 aydan fazla zaman geçmiş olması hâlinde, yeni yapacakları vize başvurusu için mülakatlara gitmeleri gerekecek.



Söz konusu değişiklik, ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı kararnamenin yürürlüğe girmesiyle gerçekleşti. Buna göre, diplomatlar, resmi görevliler ve önceki vizelerinin üzerinden 12 ay geçmemiş olan herkes Moskova'daki büyükelçiğine mülakata çağırılacak.



Daha önceki uygulamaya göre, vizelerinin süresi dolan Rusya vatandaşlarının 48 ay içerisinde yaptıkları yeni vize başvurusu için mülakata gitmeleri gerekmiyordu. Bu kişilerin, pasaportlarını posta şirketi Pony Express ile ABD Büyükelçiliği'ne göndermeleri yeterli oluyordu.



Trump 27 Ocak'ta, ABD'nin göçmen kabul programı 120 günlüğüne askıya alan ve 'kayda değer' bir değişim olana kadar Suriyeli sığınmacıların ülkeye girişi yasaklayan; Irak, Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ile Yemen'den ABD'yi ziyaret etmek isteyenlere de üç ay boyunca vize verilmemesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.