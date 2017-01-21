Trump'ın yemininden sonra flaş açıklama
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin İran ve Kuzey Kore'den olası füze tehdidine karşı modern füze savunma sistemini geliştireceği belirtildi.
45. ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden 1 dakika sonra Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayınlanan yeni idarenin programında, "Biz ayrıca İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin füze tehditlerine karşı savunma amacıyla olağanüstü füze savunma sistemini geliştireceğiz" dendi.
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