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TSK'da bir ilk yaşandı

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Merve Gürbüz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) pilotluk için intibak eğitimine alınan ilk başörtülü öğrenci oldu.

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Merve Gürbüz, eğitimleri başarıyla geçerse TSK’da subay olarak çeşitli kademelerde hizmet imkanına kavuşacak

Yeni Şafak’ın haberine göre, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan Gürbüz, Osmaniye Hasan Aybaba Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ni kazandı. Son sınıf öğrencisiyken babası Mehmet Emin Gürbüz’ün desteğiyle Hava Harp Okulu’na geçiş yaptı. 3,5 ay önce Hava Harp Okulu’na girmek için başvuru yapan Merve Gürbüz, ilk olarak Hava Harp Okulu’nun sınavlarına tabi tutuldu.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Kontrollerin ardından Muğla Milas Hava Meydan Komutanlığı’na davet edilen Gürbüz, burada da sınavlara ve 14 uçuş eğitimine tabi tutuldu. 13’ü hoca eşliğinde ve puanlama sistemiyle yapılan eğitimlerin sonuncusunda ise ‘yalnız uçuş’ adımını da aştı; eğitimini tamamlamayı başardı. Gürbüz, bu kez Milli Savunma Bakanlığı’nın açtığı mülakata girmeye hak kazandı. Mülakatı da geçen Merve, güvenlik soruşturmasının ardından ise Hava Harp Okulu’ndaki intibak eğitime başladı.

SUBAY OLMA YOLU AÇIK

Merve Gürbüz, eğer intibak eğitimini de sorunsuz atlatırsa Türkiye’nin ilk başörtülü savaş pilotu olarak hizmete başlayacak. Gürbüz, intibak eğitimini tamamladıktan sonra 13 Şubat’taki yemin törenine katılacak. Yemin töreninden sonra 1,5 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda eğitim alacak Gürbüz, bu eğitimleri de başarıyla geçerse TSK’da subay olarak çeşitli kademelerde hizmet imkanına kavuşacak.

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