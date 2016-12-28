TU-124'ün kokpit konuşmaları ortaya çıktı

Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek üzere Rusya'nın Soçi kentinden hareket ettikten sonra düşen Rus uçağına ait ilk kara kutudaki ilk verilere açıklandı.



Rus haber sitesi Life.Ru'da açıklanan konuşmalarda ilk olarak panik ve şaşkınlık ifadeleri yer alıyor.



Pilot ile yardımcısı arasında geçen konuşmalar net bir şekilde anlaşılmazken, kayıtların ilk dakikalarında beklenmeyen bir acil durumun yaşandığı görülüyor. Kayıtlarda yer alan konuşmalar şu şekilde:



Hız..300 (Anlaşılmıyor)



(Anlaşılmıyor)



Rafı aldım kaptan (Anlaşılmıyor)



Anlaşılmıyor



Eyvah



(Keskin bir sinyal duyuluyor)



Kaptan küfrediyor.



Yükseklikölçer



Biz (Anlaşılmıyor)



(yere yaklaşıldığına dair tehlikeli güçlü bir sinyal duyuluyor)



Anlaşılmıyor



Kaptan düşüyoruz



Kaydın sonu.



İkinci karakutu bulundu



Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e düşen Tu-154 uçağının ikinci karakutusunun bulunduğunu duyurdu.



Bakanlık açıklamasına göre, geçen pazar günü 92 kişiyle Karadeniz'e düşen uçağa ait ikinci karakutu dalgıçlar tarafından tespit edildi.



Denizden çıkartılan karakutu inceleme ve deşifre işlemleri için Moskova'ya gönderilecek.



Ayrıca arama çalışmalarında bu zamana kadar 17 cesede ulaşıldığı ve bunlardan 13'ünün Moskova'ya gönderildiği belirtildi. Şu ana kadar uçağın ana karakutusu ve yaklaşık bin 500 parçası sudan çıkartıldı.