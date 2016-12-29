Tu-154'le ilgili film kutusu bulundu

RİA Novosti'ye konuşan güvenlik güçleri arasından bir kaynak, Tu-154'ün düştüğü alanda yapılan çalışmalarda uçağın üçüncü kara kutusuna ait olduğunu düşündükleri bir film bulduklarını ve filmi inceleme için Rusya Savunma Bakanlığı'na teslim ettiklerini söyledi.



Kaynak "Büyük ihtimalle üçüncü kara kutuya ait bir film bulundu. Film toplanarak orduya teslim edildi" ifadelerini kullandı.



'DEŞİFRELEME İŞLEMİ BUGÜN BAŞLAYACAK'



Rus basınına konuşan bir başka kaynak da bulunan filmin tuzlu su ve mekanik gerilime maruz kaldığını, ancak yine de bilgi alınabileceğini ve filmin deşifreleme işleminin bugün öğleden sonra başlayacağını ifade etti.



Öte yandan bir diğer kaynak, üçüncü kara kutunun henüz bulunamadığını belirtmişti. Rus basınına açıklama yapan güvenlik güçleri arasından bir kaynak da üçüncü kara kutunun muhtemelen zarar görmüş olabileceği bilgisini vermişti.



'19 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI'



RİA Novosti'ye konuşan bir kaynak Tu-154 faciasında ölen 92 kişiden 19'unun daha cesedinin su yüzüne çıkarıldığını söyledi. Kaynak "İnceleme bölgesinde yapılan incelemelerde 19 ceset çıkarıldı.



Vücut parçaları Moskova'ya kimlik tespiti için gönderildi" ifadelerini kullandı.



Öte yandan güvenlik güçleri arasından bir kaynak da arama çalışmalarının ana safhasının tamamlandığını aktardı.



'140 DALIŞ GERÇEKLEŞTİ'



Uçak kazasının ardından Rusya'da yas ilan edildi Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Soçi Arama Kurtarma Birimi'nden yapılan açıklamada da, çalışmalar sırasında 140 dalış gerçekleştirildiği, uçağa ait binlerce parça çıkarıldığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca faciada ölenlerin kişisel eşyaları ve belgelerini de çıkardığı ifade edildi. RİA Novosti'ye konuşan bir kaynak da uçağın tüm ana parçalarının çıkarılıp bir platform üzerine koyulduğu ve burada uzmanlar tarafından düzenleneceğini aktardı.



'KARA KUTULARIN DEŞİFRE İŞLEMLERİ YARIN TAMAMLANABİLİR'



Rus basınına konuşan güvenlik güçleri arasından bir kaynak, Tu-154 uçağının bulunan iki kara kutusuna yönelik deşifre işlemlerinin yarın tamamlanabileceğini söyledi: "Deşifre işlemleri şimdilik devam ediyor, ancak en yakın zamanda bitirilecek, belki de yarın." Kaynak ayrıca kara kutuların durumunun da son derece iyi olduğunu ifade etti.