TU-154'ü ikinci pilot düşürmüş
Rusya Savunma Bakanlığı, aralarında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun üyelerinin de olduğu 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi askeri uçağın, ikinci pilotun hatası nedeniyle düştüğü yönündeki haberleri yalanladı.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, tarafından yapılan açıklamada, Rus haber sitesi Life’in Tu-154 uçağının düşme sebebinin ikinci pilotun hatası olduğu yönündeki haberin doğru olmadığı belirtildi.
Konaşenkov, “Soruşturma tamamlanmadan önce bir dayanak olmadan birilerini suçlamanın ve sonuçlar uydurmanın kabul edilemez ve ahlak dışı olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Life sitesinin ismini vermediği Savunma Bakanlığı uzmanlarını kaynak gösterdiği haberinde, karakutuların tamamen deşifre edilmesi ardından, uçağın düşmesinin sebebinin ikinci pilot Aleksandr Rovenskiy’in havalanma sırasında yaptığı bir hata olduğunun değerlendirildiği öne sürülmüştü.
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