TU-154'ün karakutu analizl çözülüyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e düşen Tu-154 tipi uçağa ait karakutudaki verilerin ilk analizinden sonra düşme sebepleri listesinin daraltıldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Soçi’den getirilen Tu-154’e ait karakutudaki verileri inceleme çalışmaları Hava Kuvvetleri Merkez Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nde sürüyor. İlk analiz, uçağın olası düşme sebepleri listesini daraltma fırsatını veriyor” dendi.
Bakanlık, uçağın düşme sebepleriyle ilgili nihai sonuçların, tüm olası faktörler incelendikten sonra devlet komisyonu tarafından açıklanacağının altını çizdi.
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