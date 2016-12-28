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TU-154'ün motor ve iniş takımları da çıkarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Soçi'de düşen Tu-154 uçağına ait üç parçanın daha bulunduğunu duyurdu. Açıklamaya göre bulunan parçalar arasında motor ve iniş takımı da yer alıyor.

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Arama çalışmalarının 98 dalgıç ve 14 farklı deniz aracıyla sürdüğü belirtilen açıklamada, "Savunma Bakanlığı'na ait deniz altına inebilen Seliger test gemisi ve Karadeniz Filosu'na ait deniz altına inebilen 'Epron' kurtarma gemisinin yardımıyla kıyıdan 1.600 - 4.500 metre mesafede yürütülen çalışmalarda düşen uçağa ait 3 parça daha bulundu. Bu parçalar arasında bir motor, iniş takımı ve uçağın kaplama elemanları bulunuyor. Şu anda, bulunan parçaları su yüzüne çıkarma çalışması yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada uçağın karakutusunun Hava-Uzay Kuvvetleri Merkezi Bilim ve Araştırma Enstitüsü'ne teslim edildiği de bildirilirken "Enstitü uzmanları tarafından yapılan incelemenin sonuçlarına göre karakutu iyi durumda. Karakutunun deşifresine teknik temizliğin ardından başlanacak" denildi.
 

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