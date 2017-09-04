Turizmin 2018'i konuşuldu

AKTBO Başkanı Erkan Yağcı, “Türkiye satışlarının Avrupa Pazarı’nda 2018 yılında da artış göstereceğine dair veriler alındığı, bu nedenle uçak sayısı artırılarak planlamalara gidilecek” dedi.



Thomas Cook Yöneticileri, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ve AKTOB Genel Sekreteri Yeliz Gül Ege ile bir araya geldi.



Gerçekleşen toplantıya, Thomas Cook Avrupa Bölge ve Ürün Direktörü Andreas Thams, Thomas Cook Almanya Kısa ve Orta Mesafe Destinasyon Ürün Müdürü Sacha Büsseler, Thomas Cook Orta ve Doğu Avrupa CEO’su Stefanie Berk, Öger Tours Genel Müdürü Songül Bektaş Rosati ve Diana Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Burak Tonbul katıldı.



Toplantıda, Avrupa Pazarı’nda 2017 yılı değerlendirilerek, 2018 yılına yönelik satış ve uçak planlaması görüşüldü. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "Mevcut talep artışının 2018 yılında da sürdürülebilirliğini sağlamak için bir araya geldiğimiz Thomas Cook yöneticileri ile rakip destinasyonların durumu ve 2018 yılı için yapılması gerekenleri özellikle karşılıklı desteklemeler ve kapasite artışı ile ilgili görüşmeler yapıldı. Antalya’nın özellikle 2014 ve 2015 yılındaki talep yapısına ulaşması için yapılması gerekenleri özellikle görüştük. Bunlara ilaveten, Türkiye satışlarının Avrupa Pazarı’nda 2018 yılında da artış göstereceğine dair verilerin alındığını, bu nedenle uçak sayısı artırılarak planlamalara gidilecek. Fiyatların önümüzdeki yıldan itibaren 2014 yılına yakın daha sürdürülebilir bir zemine oturmasını da bekliyoruz. Thomas Cook’un ve Diana Turizmin Türkiye ve Antalya turizmine bu zor dönemde verdikleri destek için de teşekkür ediyoruz" dedi.

