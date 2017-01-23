Türk Bilim Adamları Antartika'ya gidecek

Kutuplarda bulunduğu süre içinde penguenler, balıklar, deniz dibi flora (bitki örtüsü) ve faunası (belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü) hakkında araştırmalar yapacak olan Kalkan, çalışmaları sonunda İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi ile Türkiye'de ilkokuldan lise düzeyine kadar stratejik eğitimler düzenleyecek.



53 ülkenin bayrağı altında ortak yönetilen Antarktika, 1961'de yürürlüğe giren Türkiye'nin de taraf olduğu "Antarktika Antlaşması" ile sadece bilimsel çalışmalara ve araştırma istasyonlarının faaliyet göstermesine izin veriliyor.



Yeraltı ve yer üstü kaynakları 2048 yılına kadar koruma altında olan Antarktika Kıtası'nda alınacak kararlarda 29 ülke oy kullanabiliyor, Türkiye gibi 24 ülke ise gözlemci statüsünde bulunuyor.



Antarktika Kıtası'nın geleceğinde söz sahibi olmak ve ilgili kararlarda oy hakkı elde edebilmek için kıtada bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor.



Bilimsel araştırma sonuçlarının düzenli yayınlanabilmesi için TÜBİTAK ve İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi, Antarktika Kıtası'nda araştırma için "Türk Üssü" kurulmasına yönelik iş birliği yapıyor.