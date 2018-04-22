Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve HAVELSAN aynı çatı altında yerli uçak içi eğlence ve internet hizmeti sağlayıcı sistemler üretecek

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve HAVELSAN, Türkiye’de yerli ve milli kabin içi eğlence sistemlerinin üretimini birlikte hayata geçirecek. Kurulacak Ortak Girişim Şirketi; kara, deniz, raylı sistemler ve hava platformlarında kabin içi eğlence ve internet hizmeti sağlayıcı sistemlerin ve sivil havacılık alanında kullanılan diğer yazılım sistemlerinin tasarımını, üretimini, tamirini, bakımını, pazarlamasını, satışını ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek.

Ortak Girişim Şirketi, Türk Hava Yolları A.O.’nun 2022-2023 yıllarında filosuna katacağı yeni nesil uçakları ile yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren havayollarının uçaklarına onaylı tedarikçi olarak kablolu kabin içi eğlence sistemleri sağlamayı hedefliyor. Havacılık sektöründe özellikle uzun süreli uçuşlarda çok önemli bir unsur olan ve müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkileyen kabin içi eğlence sistemlerinin, Ortak Girişim Şirketi tarafından yüksek teknoloji ve rekabetçi fiyatlarla üretilmesi planlanıyor.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda bulunan tesislerinde, 2018 yılında faaliyete başlaması planlanan Ortak Girişim Şirketi, ürünlerini ilk aşamada Türkiye’deki havayolu operatörleri ve çevre bölgelerde faaliyet gösteren havayolu şirketlerine pazarlamayı hedefliyor.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet KARAMAN : “Sahip olduğumuz geniş bakım onarım kabiliyetlerimiz ve kaliteli kabin, koltuk üretimi gerçekleştiren iştiraklerimizin yanı sıra, HAVELSAN ile birlikte kurulacak olan Ortak Girişim Şirketi ile kabin içi eğlence sektöründe de bundan sonra güçlü bir şekilde faaliyet gösterecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Attığımız bu adımın, her iki taraf ve müşterilerilerimiz açısından birçok fırsat yaratacağına inanıyorum. ” dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Ortak Girişim Şirketi’nin kurulması ile bayrak taşıyıcı şirketimiz Türk Hava Yolları’nın kullanıma aldığı kabin içi eğlence sistemlerinin dünya pazarına açılmasında önemli bir adım atılacağını söyleyerek, “HAVELSAN, bu ortak girişim ile savunma teknolojilerinin yanında sivil alanda da iddiasını ortaya koymuştur. HAVELSAN’ın, sistemi birlikte geliştirdiğimiz iş ortağımız Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile birlikte kuracağı şirket, ülkemizin sivil havacılık alanındaki ihracat portföyünü de genişletecektir. Güçlerimizi birleştirmemiz bizi global pazarlara taşıyacaktır.” dedi.

Türk Hava Yolları A.O.

Basın Müşavirliği