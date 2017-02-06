Türk pilotları hayrete düşüren görüntü
Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve bir Türk pilotun sesiyle hayrete düştüğü açıkça belli olan anın görüntülerine AirTürkHaber ulaştı.
Yaklaşık 11 bin metrede seyreden bir havayolunun Türk pilotunun yaptığı video kaydına o sorada hemen altlarından geçen başka bir uçağın görüntüsü takılıyor.
O an ne oduğunu anlayamayan pilotun şaşkınlığıysa sesinden çok net duyuluyor.
İşte o anı anlatan kayıt:
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.