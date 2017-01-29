Türkiye ve İngiltere ortak tabikat yapacak

Yapılan bu önemli görüşmede iki ülke arasında havaalanları güvenliği konusunda ortak çalışma yapılacağı belirtildi.



Dünyada terörün artan tehlikeleri hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "Terörün günümüzde önemli tehditlerden birisi olduğunu göz önüne aldığımızda havaalanlarının güvenliği, havaalanlarına gelen giden yolcuların terörle bağlantısının olup olmadığı veya terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler" şeklinde konuştu.