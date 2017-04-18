Türkiye'nin en itibarlı havayolu; THY
Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl altıncısı yapılan ve Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırmasının sonuçları açıklandı.
Dev şirketlerin oylandığı araştırmada havayolu şirketleri arasından ipi sadece Türk Hava Yolları göğüsledi.
Atlasglobal, Pegasus, SunExpress, Onur Air’in sıralamada yer almaması dikkat çekti.
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