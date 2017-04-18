Türkiye'nin en itibarlı havayolu; THY

Türkiye’nin ihracatına konteyner kıskacı

Türkiye’ye ekonomik operasyon yapmak isteyenler bu kez ihracatçıyı hedef aldı. Konteyner devleri, limana mal getirip boşalttıktan sonra Türk mallarını almadan boş dönüyor. İhracatçıya göre Türkiye’yi sıkıntıya sokmak isteyen gizli bir el devrede.