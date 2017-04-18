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Türkiye'nin en itibarlı havayolu; THY

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl altıncısı yapılan ve Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırmasının sonuçları açıklandı.

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Dev şirketlerin oylandığı araştırmada havayolu şirketleri arasından ipi sadece Türk Hava Yolları göğüsledi.

Atlasglobal, Pegasus, SunExpress, Onur Air’in sıralamada yer almaması dikkat çekti.

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