Türkiye'ye “En iyi Tanıtım Yapan Destinasyon' ödülü
Türkiye, MITT-2017 Moskova Uluslarası Turizm Fuarı’nın en yüksek ödülünü kazandı.
Sputnik’in edindiği bilgiye göre, MITT-2017 fuarında Türkiye standı, Rusya’da faaliyet gösteren turizm profesyonelleri tarafından yapılan değerlendirme bağlamında “En iyi Tanıtım Yapan Destinasyon (Ülke) ödülüne layık görüldü.
Türkiye standının kültürel ve enformasyona yönelik etkinlikler, profesyonel çalışma imkanları ve oldukça beğenilen tasarım açılarından top yekun değerlendirmesinde yüksek not aldığı vurgulandı.
Ödülü Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Alper Özkan’a Fuar Müdürü Yelizaveta Nazarova sunarak şükranlarını iletti.
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