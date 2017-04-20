Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Türkiye'ye “En iyi Tanıtım Yapan Destinasyon' ödülü

Türkiye, MITT-2017 Moskova Uluslarası Turizm Fuarı’nın en yüksek ödülünü kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sputnik’in edindiği bilgiye göre,  MITT-2017 fuarında Türkiye standı, Rusya’da faaliyet gösteren turizm profesyonelleri tarafından yapılan değerlendirme bağlamında “En iyi Tanıtım Yapan Destinasyon (Ülke) ödülüne layık görüldü.

Türkiye standının kültürel ve enformasyona yönelik etkinlikler, profesyonel çalışma imkanları ve oldukça beğenilen tasarım açılarından top yekun değerlendirmesinde yüksek not aldığı vurgulandı.

Ödülü Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Alper Özkan’a Fuar Müdürü Yelizaveta Nazarova sunarak şükranlarını iletti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e büyük şok!

Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e büyük şok!

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA