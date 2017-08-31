UAK'tan büyük birleşme isteği

Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı habere göre Birleşik Uçak Şirketi, Sukhoi Sivil Havacılık Şirketi ve MS-21 tipi yolcu uçağının üreticisi İrkut şirketi ile birlikte tek bir tüzel şahıs oluşturmayı amaçlıyor.



Kommersant’a bilgi aktaran kaynaklar, yeni oluşumun sadece genel koordinasyon çalışmalarıyla kalmayıp, MS-21 ve SSJ-100 projelerini de geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.



Kommersant, sivil havacılık alanında yeni bir tüzel kişiyi oluşturma çabalarının tesadüf olmadığını, devlet savunma siparişlerinin azaldığı ortamda hükümetin hacim olarak askeri programlar kadar potansiyeli bulunan sivil havacılık sektörünün üzerinde durduğunu belirtti.



BİRLEŞME SAYESİNDE 850 MİLYON DOLARLIK TASARRUF



UAK’ya yakın bir kaynak, şirketin ‘ayrışık işletme ve yapıları’ geliştirmek için yeterli kaynağa sahip olmadığına, birleşme sayesindeyse yaklaşık 50 milyar rublelik (850 milyon dolarlık) bir tasarruf sağlanacağına dikkat çekti.



Kommersant, 3 şirketin birleşmesinin ayrıca kadro değişimlerine de yol açacağını, UAK Başkanı Yuriy Slyusar’ın geçiş döneminde İrkut’un başına geçeceğini, İrkut’un şu anki başkanı Oleg Demçenko’nun ise UAK’da başkan yardımcılığını üstleneceğini ve sivil programların baş tasarımcısı olacağını yazdı.



Habere göre Sukhoi Sivil Havacılık Şirketi’nin şu anki başkanı Vladislav Masalov da görevini İlyuşin Finans Şirketi’nin Genel Müdürü Aleksandr Rubtsov’a devrederek uzun mesafeleri kat etmeyi amaçlayan geniş gövdeli bir uçak geliştirecek olan Rus-Çin ortak şirketinin yönetim kurulu başkanı görevine atanacak.



Kommersant, birleşme işlemi ile ilgili tüm kararların 3 şirketin yönetim kurullarının 1 Eylül’de yapılması planlanan ortak toplantısında hukuki temellere oturtulacağını ifade etti.