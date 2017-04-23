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UA-Lufthansa ile ortak kargo anlaşması imzaladı

Chicago merkezli United Airlines ve Lufthansa Cargo, ABD ve Avrupa arasındaki rotalarda 'kapsamlı' kargo işbirliği için bir ortak girişim anlaşması imzaladı.

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Dev anlaşmayla birlikte ABD ve Avrupa arasında 600’den fazla doğrudan bağlantının yanısıra binlerce yeni rota kombinasyonu da oluşacak.

Oluşan yeni rotasyonların yaratacağı zaman tasarufuyla müşteri kapasitesinin artması hedefleniyor.

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