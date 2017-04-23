UA-Lufthansa ile ortak kargo anlaşması imzaladı
Chicago merkezli United Airlines ve Lufthansa Cargo, ABD ve Avrupa arasındaki rotalarda 'kapsamlı' kargo işbirliği için bir ortak girişim anlaşması imzaladı.
Dev anlaşmayla birlikte ABD ve Avrupa arasında 600’den fazla doğrudan bağlantının yanısıra binlerce yeni rota kombinasyonu da oluşacak.
Oluşan yeni rotasyonların yaratacağı zaman tasarufuyla müşteri kapasitesinin artması hedefleniyor.
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