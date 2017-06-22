UA'nın uçağı türbülansa girdi; 10 kişi yaralandı
United Airlines’ın Panama-Houston seferinde türbülans nedeniyle 10 kişi yaralandı.
Panama’dan Houston’a gitmek için havalanan B737-800 tipi uçak Meksika Cancun semalarındayken şiddetli türbülansa girdi.
Uçak türbülans sonrası seferine devam ederken, 80 dakika sonra sonrasında Houston’a sorunsuz indi.
FAA raporunda türbülans nedeniyle 9 yolcu ve bir kabin memurunun yaralandığı, iniş sonrasında hasteneye kaldırıldığı belirtildi.
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