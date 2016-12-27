Uçağın aşırı yüklü olduğu iddia edildi
Brezilya'nın Chapecoense takımından futbolcuları da taşıyan ve 71 kişinin hayatını kaybettiği uçağın aşırı yüklendiği belirtildi.
Kolombiya Hava Güvenliği Sekreteri Freddy Bonilla, Bolivyalı Lamia Havayolları’na ait uçağın 41.9 tonluk yükleme sınırını aştığını ifade etti.
Brezilya’nın Chapecoense takımı futbolcularının da aralarında bulunduğu 77 kişinin bulunduğu uçak, 29 Aralık’ta Bolivya'dan Kolombiya'ya giderken Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarındaki dağlık alana düşmüştü.
3’ü Chapecoense takımı oyuncusu olan 6 kişinin sağ kurtulduğu kazaya, uçağın yakıt yetersizliğinden düştüğü kaydedilmişti.
Brezilya’nın Chapecoense takımı futbolcularının da aralarında bulunduğu 77 kişinin bulunduğu uçak, 29 Aralık’ta Bolivya'dan Kolombiya'ya giderken Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarındaki dağlık alana düşmüştü.
3’ü Chapecoense takımı oyuncusu olan 6 kişinin sağ kurtulduğu kazaya, uçağın yakıt yetersizliğinden düştüğü kaydedilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.