Uçak 3 saat rotar yaptı, 3 arkadaş tek başlarına uçtu
British Airways uçağında yolculuk yapan 3 arkadaş 1. sınıf muamele gördü, pilot kabininde selfie çekme imkânı buldu.
İngiltere’de Laura Stevens, Sarah Hunt ve Laurie-Lin Waller isimli 3 kız, Cebelitarık’tan Londra’ya dönecekken uçağın 3 saat gecikmeli hareket edeceği haberini alınca havaalanına geç gitti.
Bu sırada bekleyen diğer yolcular başka uçaklarla gidecekleri yere hareket etti. Bu durumda İngiliz hava yolu şirketinin 150 kişilik yolcu uçağı tamamen 3 arkadaşa kaldı.
Başka yolcu olmayınca ekonomi sınıfı yerine Business Class’ta uçan ve 2,5 saat boyunca kendilerine sınırsız ikramda bulunulan yolcular, “rock yıldızı” muamelesi gördüklerini söylediler.
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