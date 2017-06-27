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Uçak motoruna dilek parası attı

Çin’de 80 yaşındaki kadın yolcu uçağın motorunu dilek havuzu zannedip bozuk para atınca uçak 4 saat rötara girdi.

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İlginç olay Çin’in Pudong Uluslararası havalimanında yaşandı.

Pudong-Guangzhou uçuşu için hazırlıklarını tamamlayan uçağın yolcularından 80 yaşındaki Qiu isimli kadın yolcu uçağa binerken iyi bir uçuş olmasını dileyerek yanındaki bozuk paraları Airbus A321 tipi uçağın motoruna attı.

Durumu fark eden görevliler anında müdahale ederek motordaki 1,7 huan tutarındaki bozuk paraları temizledi.

Defalarca kontrol edilen motorun temizlendiğinden emin olan teknisyenler 4 saat gecikmeyle uçağın kalkışına izin verdi.

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