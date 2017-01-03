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Uçuşların yeniden başlaması için görüşmeler başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi’nin Rus Airbus A321 uçağının Sina Yarımadası’nda düşmesinin ardından durdurulan uçuşların yeniden başlatılması konusunu görüştüğü belirtildi.

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Sisi’nin Karadeniz’de düşen Tu-154 uçağıyla ilgili Putin’e başsağlığı dilediği ifade edildi.

Açıklamada ayırca "Liderler görüşmede Suriye ile Libya’daki krizin çözümü de dahil, Ortadoğu ve Afrika’daki durumunu ele aldı. Görüşmede Moskova ve Kahire arasındaki düzenli uçuşların en yakın zamanda yeniden başlatılması öncelikli olarak, ikili işbirliğine yönelik güncel konular konuşuldu" ifadeleri kullanıldı.

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