Ukrayna, ABD'den aldığı İHA'lardan şikayetçi oldu

Reuters’in haberine göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Danışmanı Natan Hazin, Donbass’taki cephe hattı haricindeki bölgelerde kullanılan ve yaz aylardında Ukrayna’ya teslim edilen ABD yapımı keşif amaçlı insansız hava araçlarının faydasız olduğunu söyledi.



ABD’li AeroVironment şirketinin ürettiği 72 adet Raven RQ-11B tipi mini İHA için milyonlarca dolar ödediklerini kaydeden Hazin, İHA’ların hiçbir işe yaramadığını savunarak, görevlerini başarıyla yerine getirmediklerini ifade etti.



İHA’ların satın alınması kararına başından beri karşı çıktığını kaydeden Hazin, “Bana kalsaydı bunları ABD’ye geri gönderirdim. En başından beri bu İHA’ları (savaşımızda) kullanma fikri yanlış bir karardı” dedi.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne göre Amerikan İHA’larının en büyük kusuru, düşman tarafından ele geçirilmesi ve sinyalinin kestirilmesi açısından güvenilir olmaması.



Ayrıca bu İHA’larda kullanılan şarj edilebilir pillerin ömrünün çok kısa olduğu belirtilirken, bu sebeple istihbarat toplama görevini yerine getiremediği kaydedildi.