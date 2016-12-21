Ukrayna, An-132D'yi tanıttı

Başkent Kiev’de Antonov fabrikasında üretimi tamamlanan An-132D tipi ilk uçağın tanıtımı yapıldı. Tanıtma törenine katılan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko yaptığı konuşmada, “An-132D tipi uçak 1,5 yılda rekor bir süre içerisinde üretildi.” dedi.



Ukrayna’ya karşı Rus saldırganlığının yaşandığı bir dönemde Antonov’un Ukraynalı üreticiler için yeni fırsatlar oluşturduğunu vurgulayan Poroşenko, uçağın üretimi için sipariş veren ve katkısı bulunan Suudi Arabistan’a teşekkür etti.



Poroşenko, 2035 yılına kadar bu tip 290 uçağa sahip olacaklarını da ifade etti.



Antonov’un çok amaçlı kullanılmak üzere projelendirdiği An-132D nakliye uçağı Rus parçası olmadan ürettiği ilk uçak olma özelliğine sahip.



Kısa ve orta menzilli mesafeler için üretilen uçak, 9,2 ton ağırlıkla saatte 500 kilometre seyir hızına ulaşabiliyor.



An-132D'nin üretimine Ukrayna ile Suudi Arabistan’nın yanı sıra Kanada, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa da katkıda bulundu.