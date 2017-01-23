Ukrayna Havayolları B737-800 NG'sine kavuştu

Yılın ilk teslimatı olan yeni nesil B737-800 19 Ocak'ta Kiev Boryspil’e teker koydu.



UR-PSV tescilli yeni uçağın ilk etapta iç hatlar olmak üzere, orta mesafeli destinasyonlarda uçacağı açıklandı.



Seattle’dan gelecek ve filoya yeni katılacak olan B737-800 için ise tarihin Mart ayı olduğu açıklandı.



Filoya son katılan uçakla beraber, Ukrayna Havayolları’nı 40 uçaklık filosundaki 22 adet B737 yeni nesil uçaklarının ortalama yaşının 9,4 olduğu bilgisi verildi.



Şirketin genel filosunun ortalama yaşının ise 12,5 yıl olduğu ifade edildi.