Ukrayna'da yolcu sayısı bu yıl yüzde 42 arttı

Finance.ua’nın Ukrayna Devlet Havacılık Kurumu’na dayanarak verdiği habere göre, Ukraynalı hava yolu şirketlerinin taşıdığı yolcu sayısı, bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42,5 artarak, 3 milyon 471 bin kişiye çıktı.



Aynı dönemde uluslararası seferlerde taşınan yolcu sayısı ise, yüzde 45,1 artarak 3 milyon 271 bin kişiye ulaştı.



Ukrayna Devlet Havacılık Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk beş ayında Ukrayna hava alanlarını transit olarak kullanan yolcu sayısı da yüzde 34 artarak 5 milyon 497 bin adete yükseldi.