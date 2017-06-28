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Ukrayna'da yolcu sayısı bu yıl yüzde 42 arttı

Ukraynalı havayolu şirketleri için 2017 ilk yarısı iyi sonuçlar verdi.

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Finance.ua’nın Ukrayna Devlet Havacılık Kurumu’na dayanarak verdiği  habere göre, Ukraynalı hava yolu şirketlerinin taşıdığı yolcu sayısı, bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre  yüzde 42,5 artarak, 3 milyon 471 bin kişiye çıktı.

Aynı dönemde uluslararası seferlerde taşınan yolcu sayısı ise, yüzde 45,1 artarak 3 milyon 271 bin kişiye ulaştı.

Ukrayna Devlet Havacılık Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk beş ayında Ukrayna hava alanlarını transit olarak kullanan yolcu sayısı da yüzde 34 artarak 5 milyon 497 bin adete yükseldi.

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