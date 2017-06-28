Ukrayna'da yolcu sayısı bu yıl yüzde 42 arttı
Ukraynalı havayolu şirketleri için 2017 ilk yarısı iyi sonuçlar verdi.
Finance.ua’nın Ukrayna Devlet Havacılık Kurumu’na dayanarak verdiği habere göre, Ukraynalı hava yolu şirketlerinin taşıdığı yolcu sayısı, bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42,5 artarak, 3 milyon 471 bin kişiye çıktı.
Aynı dönemde uluslararası seferlerde taşınan yolcu sayısı ise, yüzde 45,1 artarak 3 milyon 271 bin kişiye ulaştı.
Ukrayna Devlet Havacılık Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk beş ayında Ukrayna hava alanlarını transit olarak kullanan yolcu sayısı da yüzde 34 artarak 5 milyon 497 bin adete yükseldi.
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