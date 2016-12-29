Ulaştırma Bakanı Sokolov, 'Uçakta patlama yok'

Rusya Hava Kuvvetleri Uçuş Güvenlik Dairesi Başkanı Sergey Baynetov ise "Uçağa bir saldırı olmadığı, uçakta patlama meydana gelmediği sonucuna vardık" dedi.



Rusya hükümeti tarafından kurulan soruşturma komitesinin toplantısında konuşan Ulaştırma Bakanı Sokolov, çalışmalar sırasında 19 kişinin cesedine ve 230 ceset parçasına ulaşıldığını, ayrıca uçağa ait 13'ü büyük olmak üzere 2 binden fazla parçanın bulunduğunu açıkladı.



Soruşturma komitesinin başkanlığını da yürüten Sokolov, bugün itibarıyla en önemli hedefin kimlik tespiti olduğunu ve bunun için DNA testlerinin yapıldığını kaydetti.



"Uçağın su yüzeyine ve deniz dibine çarptıktan sonra neredeyse tamamen parçalandığı tespit edildi. Doğal olarak bu durum, arama çalışmalarını güçleştirdi. Tu-154 faciasıyla ilgili nihai sonuçlar, tüm veriler toplanıp incelendikten sonra elde edilecek" diyen Sokolov, uçağın düşmesiyle ilgili ön ekspertiz verilerinin ocak ayında alınabileceğini ifade etti.



Toplantıda konuşan Rusya Hava Kuvvetleri Uçuş Güvenlik Dairesi Başkanı Sergey Baynetov ise uçağın düşmesiyle ilgili nihai çıkarımların en erken 30 gün sonra yapılabileceğini söyledi.



Karakutuların deşifresinin en az 10 gün alacağını kaydeden Baynetov, "Profesyoneller ve uzmanlardan oluşan çok büyük bir ekip kurduk. Uçak faciasının nedenlerini en kısa sürede öğrenmeyi umuyoruz. Ön sonuçlar ancak ocak ayında elde edebilecek" dedi. Baynetov, uçakta patlama olmadığını da vurguladı. Baynetov, "Uçağa bir saldırı olmadığı, uçakta patlama meydana gelmediği sonucuna vardık. Ancak bu ihtimali şu an için soruşturma dışında tutmuyoruz" dedi.