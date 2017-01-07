United Airlines 2017'den 2016'ya uçtu

AÖL açık lise 7-8 Ocak sınavları iptal edildi mi? Sosyal medyada kampanya

Açık lise AÖL birinci dönem sınavları 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde yapılıyor. İstanbul ve birçok ilde yaşanan şiddetli kar yağışları ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan ve açık lise sınavına girecek binlerce kişi cumartesi sabahı olumsuz hava koşullarına uyandı. Evlerinden çıkamayanlar veya ulaşım sağlayamayanlar sınava giremedi. Bu konuda sorulan sorular, AÖL açık lise sınavı iptal oldu mu? Bu konuda resmi açıklama var mı? İstanbul Valiliği'nden tatil haberi var mı? oldu.