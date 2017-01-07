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United Airlines 2017'den 2016'ya uçtu

1 Ocak 2017'de Çin’in Şangay kentinden kalkan United Airlines’ın UA890 seferi, Amerika’da San Francisco’ya vardığında 2016’ya geri döndü.

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Çin’in Şangay kentinden Amerika Birleşik Devletler’inde San Francisco’ya gidecek olan United Airlines’ın B787 Dreamliner’la yaptığı UA890 seferli uçuşu bu saat farkından dolayı 2017 yılında başlayan uçuşu 2016 yılında noktaladı.

Garip gelebilecek olayda Çin’in yerel saatiyle 1 Ocak 2017 00:15’te Şangay’dan kalkan uçak, 11 saat 30 dakikalık uçuş ile Amerika’da San Francisco’ya vararak, 16 saat geride olan ABD yerel saatine göre 31 Aralık 2016 19:20’de iniş yapmış oldu.

Böylece teknik olarak zamanda geriye giden uçuş ekibi ve yolcular aynı zamanda 16 saat arayla 2 yılbaşı kutlama fırsatı da yakaladılar.

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