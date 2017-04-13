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United Airlines'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Önceki gün United Havayolları’ndan dövülürek atılan Çin asıllı yolcu olayına karşı, THY’yi örnek gösteren paylaşımlar yayılıyor.

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Sosyal medya kullanıcıları, United Airlines'ı ağır şekilde eleştirirken, bazıları, geçtiğimiz hafta Gine'den hareket eden THY uçağında hamile bir yolcunun uçakta yaptığı doğuma yardım eden THY personelini hatırlattı.

İki olayın fotoğrafını paylaşan kullanıcılar, THY'yi olumlu örnek olarak gösterdi.

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Hava Yolları'nın, 'overbook' uygulaması kapsamında sattığı çifte biletli yolcuları, sonraki uçuş için ikna edilemeyince, uçaktan polis nezaretinde zorla indirilmişti.

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