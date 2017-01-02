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Urumçi'den 2016'da 20 milyon yolcu geçti

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'deki havalimanı 2016 yolcu rakamlarını yayınladı.

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Urumçi Diwobao Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, bu yılki yolcu trafiğinin 20 milyona ulaştığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, 2011 yılında havalimanı yolcu trafiği 10 milyon iken, her geçen sene sayı ortalama 2 milyon arttı.

Yolcu sayısı artışının aynı hızla sürmesi, 2020 yılında yıllık 30 milyona ulaşması bekleniyor.

Diwobao Havalimanı, Urumçi'yi yurt içi ve dışında 100 kente bağlıyor. Toplam 33 yerli ve yabancı havayolu şirketi havalimanına düzenli iniş kalkış yapıyor.

Ekonomik açıdan hızla gelişen Urumçi, Avrasya'nın en önemli havayolu transit merkezlerinden biri haline geliyor.

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