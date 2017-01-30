Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Van uçuşlarında iptaller var

Kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkilerken, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı iç hat seferleri iptal edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kentte etkili kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Bu nedenle Van Ferit Melen Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY, AnadoluJet, Pegasus ve SunExpres'in Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Adana seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada

Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Milyonluk hurdalar

Milyonluk hurdalar

Duvarı deldiler, çıkanlar şoke etti

Duvarı deldiler, çıkanlar şoke etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA