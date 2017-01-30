Van uçuşlarında iptaller var
Kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkilerken, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı iç hat seferleri iptal edildi.
Kentte etkili kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Bu nedenle Van Ferit Melen Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY, AnadoluJet, Pegasus ve SunExpres'in Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Adana seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
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