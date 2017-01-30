Van uçuşlarında iptaller var

Kentte etkili kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.



Bu nedenle Van Ferit Melen Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY, AnadoluJet, Pegasus ve SunExpres'in Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Adana seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.