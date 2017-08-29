Van'da uçuşlar normale döndü

Yangından sonra Van Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici ile birlikte havalimanına giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Daha sonra megafonla vatandaşlara seslenen Vali Zorluoğlu, kendilerine arızanın giderildiğini ve kısa süre içerisinde tüm yolcuların gidecekleri yere gidebileceğinin bildirildiğini aktardı.



Daha sonra yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, “Giden yolcu terminalinin çatı bölümünde meydana gelen yangın nedeniyle elektrik sistemi ve diğer telekomünikasyon sistemleri zarar gördüğünden ve terminal bölümü yoğun bir dumanla kaplandığından, havaalanımız iki saat süreyle yolcu giriş ve çıkışlara kapandı. Bu nedenle havaalanımıza sabah gelen üç uçağımız muş, Erzurum ve Ankara’ya iniş yapmak zorunda kaldılar. Burada aldığımız yoğun tedbir ve yaptığımız iyi çalışmalar neticesinde şu an itibariyle sistem onarıldı ve elektrik tekrar verildi. Şimdi bekleyen yolcularımızı tekrar terminale alıyoruz. Çok şükür bu yangın neticesinde can kaybı veya yaralanma olmadı. Allah daha beter kazalardan korusun diyor, burada bekleyen yolcularımıza da sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Üç saatlik bekleyişten sonra yolcular içeriye alındı.