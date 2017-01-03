Venezuela'da askeri helikopter kayboldu
Venezuela'da 13 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Amazon ormanlarında kaybolduğu bildirildi.
Venezuela Haberleşme Bakanı Ernesto Villegas, Amazon yağmur ormanlarında kaybolan orduya ait Rus yapımı helikopteri arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Çalışmaların 8 askeri keşif uçağıyla sürdüğünü belirten Villegas, helikopterde bulunanlar hakkında bilgi vermedi.
Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, helikopterde bulunan 13 kişi arasında 5 sivil de yer alıyor.
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