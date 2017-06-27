Vnukovo Havalimanı’nda Türk vatandaşı ölü bulundu
Moskova’da Uluslararası Vnukovo Havalimanı’nda, otoparkta bir Türk vatandaşın ölü bulunduğu iddia edildi.
Rus ulusal kanalı Ren Tv'nin haberine göre, kimliği henüz açıklanmayan Türk vatandaşın ceseti Vnukovo Havalimanı otoparkında bir araçta bulundu.
Habere göre, Moskova'ya uçakla gelen Türk vatandaşı havalimanına yakın araçta aniden hayatını kaybetti. Vatandaşın oğlu, babasının kanser hastası olduğunu söyledi. Rus güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
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