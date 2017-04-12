Vnukovo havalimanından dumanlar yükseldi
Moskova'da bulunan Vnukovo havalimanından dumanlar yükseldiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un uçağının bu havalimanına inmesi bekleniyordu.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Moskova'ya yapacağı ziyaret için uçağının buraya inmesi bekleniyordu. Fotoğrafçı, dumanları fark ettiği sırada Tillerson'un uçağının henüz iniş yapmadığını söyledi.
Habere göre dumanların, uçakların park ettiği pistte görüldüğü aktarıldı.
Reuters'ın haberine göre Rusya Acil Durum Bakanlığı'ndan gelen açıklamada dumanların çöplerden ve çimlerden kaynaklandığı bildirildi.
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