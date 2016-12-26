Wings Havayoları'nın ATR-72 inişte sağ dikmesi kırıldı
Bandung-Semarang iç hat seferini yapan ATR-72-600 tipi uçağın Semerang-Achmad Yani Havalimanı’nda inişinin ardından sağ dikmesinin çöktüğü belirtildi.
İniş takımının çökmesinin ardından uçağın bir süre pistte sürüklendiği ve çim alana çıkmadan pist içinde kaldığı bilgisi verildi.
Yaşanan kazada yaralı olmadığı belirtilirken, uçağın 1 yıl 11 ay önce ilk uçuşu yaptığı açıklandı.
Kazanın yaşandığı sırada bölgede şiddetli yağış ve Kümülonimbus bulutunun hakim olduğu rapor edildi.
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