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Wings Havayoları'nın ATR-72 inişte sağ dikmesi kırıldı

Bandung-Semarang iç hat seferini yapan ATR-72-600 tipi uçağın Semerang-Achmad Yani Havalimanı’nda inişinin ardından sağ dikmesinin çöktüğü belirtildi.

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İniş takımının çökmesinin ardından uçağın bir süre pistte sürüklendiği ve çim alana çıkmadan pist içinde kaldığı bilgisi verildi.

Yaşanan kazada yaralı olmadığı belirtilirken, uçağın 1 yıl 11 ay önce ilk uçuşu yaptığı açıklandı.

Kazanın yaşandığı sırada bölgede şiddetli yağış ve Kümülonimbus bulutunun hakim olduğu rapor edildi.

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