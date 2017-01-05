Wizz Air’den de mannequin challenge akımı
Havacılık sektöründe de oldukça popüler olan mannequin challenge akımına bir havayolu şirketi daha katıldı.
Virgin Atlantic, Türk Hava Yolları ve Emirates gibi şirketlerin ardından yeni video bu kez Avrupalı havayolu Wizz Air’den geldi.
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