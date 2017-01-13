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WOW Air, ABD'den Avrupa 70 dolara uçacak

WOW Air, yakın zamanda ABD'den Avrupa'ya 70 dolara (268 lira) uçulabileceğini açıkladı.

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Bilet fiyatlarını 500 lira düşüren şirketin CEO'su, Skúli Mogensen "Amacımız herkesin seyahat etmesini sağlamak" dedi.

İzlanda'nın düşük maliyetli havayolu şirketi, Los Angeles ve San Francisco'dan Stockholm, İngiltre, Danimarka gibi noktalara 15 ocak ile 5 nisan arasında 70 dolarla gidilebileceğini açıkladı.

WOW'un normal fiyatları ise 200 dolardan (766 lira) başlıyor. Business Insider'ın haberine göre, şirketin CEO'su Skuli Mogensen, "Amacımız herkesin seyahat etmesini sağlamak" dedi.

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